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Внешняя политика 17.05.2019 12:21

США рекомендуют Азербайджану улучшить юридическую систему

Азербайджану необходимо усовершенствовать юридическую систему, считает посол США в Баку Ли Литценбергер.

"Азербайджан за последние два года провел значительные экономические реформы, положительные результаты которых отмечают и американские компании. Особенно это ощущается в таможенной и налоговой сферах. Но Азербайджану необходимо усовершенствовать и юридическую систему", сказал Литценбергер в пятницу в Баку на четвертом заседании азербайджано-американской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В свою очередь, отметил первый заместитель помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Петер Хаас отметил, что США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сферах энергетики, транспорта и логистики, но для этого необходима сильная юридическая система.

«Мы рады, что работа межправительственной комиссии возобновлена спустя 7 лет. США готовы к сотрудничеству с Азербайджаном, но американские компании предпочитают страны с сильной юридической и судебной системой», - сказал Хаас.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 апреля 2019 года подписал указ «Об углублении реформ в судебно-правовой системе». В указе отмечается, что с целью упрощения процедуры обращений предпринимателей в суд и обеспечение рассмотрения дел судьями с более глубокими правовыми знаниями и опытом в области предпринимательских споров, будут созданы специализированные суды по спорам в связи с налоговыми и таможенными платежами, с уплатой сборов по обязательному государственному социальному страхованию, и других вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью.

Также в указе отмечается, что с целью, обеспечения независимости судей, необходимо совершенствования механизма по предотвращению вмешательства в деятельность судов и увеличение ответственности за подобные действия. Кроме того, предписано с целью усиления социальной защиты судей, значительно увеличить их материальное обеспечение.

А.Мамедов

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Тэги: СИСТЕМА, ЮРИДИЧЕСКАЯ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]