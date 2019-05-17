Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины 16 мая своевременно и в полном объеме погасило первый выпуск пятилетних еврооблигаций, выпущенный в 2014 году под гарантии США на сумму $1 млрд со ставкой 1,844% годовых, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Согласно данным на сайте Минфина, в обращении остаются еще два подобных выпуска на $1 млрд: выпущенные в конце мая 2015 года под 1,847% годовых и выпущенные в конце сентября 2016 года под 1,471% годовых.