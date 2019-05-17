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СНГ 17.05.2019 14:46

Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины 16 мая своевременно и в полном объеме погасило первый выпуск пятилетних еврооблигаций, выпущенный в 2014 году под гарантии США на сумму $1 млрд со ставкой 1,844% годовых, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Согласно данным на сайте Минфина, в обращении остаются еще два подобных выпуска на $1 млрд: выпущенные в конце мая 2015 года под 1,847% годовых и выпущенные в конце сентября 2016 года под 1,471% годовых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕВРООБЛИГАЦИИ, США, ПОГАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]