Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019г вырос на 0,1%, из Азербайджана – на 26,9%

Турпоток в Азербайджан в январе-апреле 2019 года составил 848,4 тыс. человек, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В январе-апреле 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,1% - до 848,4 тыс. человек. Удельный вес туристов из РФ составил 27,3%, Грузии – 26,8%, Турции – 11,1%, Ирана – 8%, ОАЭ – 3,8%", - отметили в Госкомстате.
При этом 69,5% туристов составили мужчины, 30,5% - женщины.
По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в январе-апреле 2019 года увеличился на 7% - до 34,2 тыс. человек, из стран СНГ - сократился на 1% - до 282 тыс. человек.
В январе-апреле 2019 года 61,1% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 38,1% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.
По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, за отчетный период увеличилось на 26,9% - до 1 млн 636,4 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 39,2%, Грузию – на 27,2%, Россию - на 18,3%, Турцию – на 9,7%.
«83,7% граждан Азербайджана в январе-апреле 2019 года выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 15,4% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.
Ф.Исазаде
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