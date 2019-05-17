Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.05.2019 12:50

ЦБ Азербайджана планирует 20 мая на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 20 мая 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 20 мая проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 6,76%-8,74%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБА, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 0,9 млрд манатов ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении 848 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует 11 февраля на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует 4 февраля на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует 28 января на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 21 января привлечь 350 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]