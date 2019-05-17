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СНГ 17.05.2019 12:52

Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "условлено о ближайших контактах, в том числе в ходе предстоящего в конце мая в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]