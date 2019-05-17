Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "условлено о ближайших контактах, в том числе в ходе предстоящего в конце мая в Нур-Султане юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета".