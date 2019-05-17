Норвежские посредники установили контакты со сторонами конфликта в Венесуэле

В Норвегии подтверждают, что в качестве посредников установили предварительные контакты как с представителями оппозиции Венесуэлы, так и с властями страны для налаживания диалога между ними, сообщило в пятницу агентство ЭФЭ.
"Норвегия подтверждает, что предварительные контакты с представителями основных политических сил Венесуэлы установлены [...] с целью оказания содействия поиску решения для страны", - говорится в коммюнике, распространенном МИД Норвегии.
Агентство отмечает, что оппозиционер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, накануне подтвердил, что его соратники находится в Норвегии на переговорах.
Ранее норвежский канал NRK сообщал, что стороны начали контактировать на Кубе, а затем провели несколько встреч в Осло.
По его данным, в правительственную делегацию Венесуэлы вошли министр коммуникаций Хорхе Родригес, губернатор штата Миранда Эктор Родригес, а от оппозиции присутствовали второй вице-президент Национальной ассамблеи Иван Сталин Гонсалес, бывший депутат Херардо Блиде и экс-министр транспорта Фернандо Мартинес Моттола.
Агентство подчеркивает, что ни Гуайдо, ни Каракас не называли состав своих делегаций.
Накануне Associated Press сообщило, что представители оппозиции и правительства Венесуэлы отправились в Норвегию для переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. По словам одного из собеседников агентства, посланники из двух противоборствующих лагерей отправились на переговоры после того, как получили приглашения от группы норвежцев.
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