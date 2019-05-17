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Карабахский конфликт 17.05.2019 13:53

Мамедъяров рассказал советнику Макрона о ходе переговоров по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в Париже с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Филипом Этьеном урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«В ходе встречи была подчеркнута важность скорейшего урегулирования конфликта, освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома с целью установления устойчивого мира и обеспечения развития в регионе»,- отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отмечает, что Мамедъяров проинформировал Этьена о текущем состоянии переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проводимого при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Наряду с этим, по сообщению МИД, собеседники обменялись мнениями по азербайджано-французским отношениям.

«Стороны подчеркнули значимость интенсификации визитов высокого уровня с целью еще большего развития отношений, выразили удовлетворение уровнем сотрудничества»,- говорится в сообщении.

Мамедъяров и Этьен также обсудили текущую международную повестку.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]