ASK и Белгоспищепром наладят совместное производство табачных изделий

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) и белорусский концерн «Белгоспищепром» подписали протокол о намерениях по сотрудничеству.
Протокол подписан в кулуарах выставки «WorldFood Azerbaijan 2019», которая проходит в Баку с 15-17 мая, сообщает корпорация.
Документ подписали гендиректор ASK Камран Набизаде и председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло.
Протокол предусматривает подписание соглашение по экспорту табачной продукции между ООО «Агропромышленный комплекс Азертютюн» (находящаяся на балансе ASK) и ОАО «Гродненская табачная фабрика Neman» (входящая в состав концерна «Белгоспищепром»).
Протокол также предусматривает организацию взаимных визитов в июне-июле 2019 года, обмен опытом, знакомство с процессом изготовления табачных изделий на предприятии Neman и реализацию совместных проектов по производству табачной продукции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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