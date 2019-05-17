Boeing завершил обновление ПО для модели 737 MAX, получил новый запрос от регулятора

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил обновление программного обеспечения (ПО) для самолетов модели 737 MAX, но американский регулятор запросил у компании новые данные.
Федеральное авиационное управление США запросило у Boeing сведения о том, как пилоты пользуются системой управления самолетом в зависимости от той или иной ситуации во время полета после обновления ПО, говорится в пресс-релизе компании.
После катастрофы в марте 2019 года и последовавшей приостановки эксплуатации этой модели самолеты Boeing 737 MAX с модифицированным ПО по состоянию на 16 мая провели в воздухе 360 часов в ходе 207 полетов, отмечается в сообщении компании. Как только Boeing предоставит регулятору необходимую информацию, стороны будут договариваться о сертифицированном испытательном полете лайнеров.
"Поскольку безопасность является нашим очевидным приоритетом, мы завершили все летные испытания обновленного ПО и готовимся к финальному сертифицированному полету", - сказал глава Boeing Деннис Меленберг, отметив, что компания готова предоставить американским и международным регуляторам все необходимые сведения.
Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода.
В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
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