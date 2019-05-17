Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2019 15:16

Boeing завершил обновление ПО для модели 737 MAX, получил новый запрос от регулятора

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил обновление программного обеспечения (ПО) для самолетов модели 737 MAX, но американский регулятор запросил у компании новые данные.

Федеральное авиационное управление США запросило у Boeing сведения о том, как пилоты пользуются системой управления самолетом в зависимости от той или иной ситуации во время полета после обновления ПО, говорится в пресс-релизе компании.

После катастрофы в марте 2019 года и последовавшей приостановки эксплуатации этой модели самолеты Boeing 737 MAX с модифицированным ПО по состоянию на 16 мая провели в воздухе 360 часов в ходе 207 полетов, отмечается в сообщении компании. Как только Boeing предоставит регулятору необходимую информацию, стороны будут договариваться о сертифицированном испытательном полете лайнеров.

"Поскольку безопасность является нашим очевидным приоритетом, мы завершили все летные испытания обновленного ПО и готовимся к финальному сертифицированному полету", - сказал глава Boeing Деннис Меленберг, отметив, что компания готова предоставить американским и международным регуляторам все необходимые сведения.

Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX после того, как самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода.

В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, 737/MAX, ТЕСТИРОВАНИЕ


Похожие новости


Трамп советует провести ребрендинг Boeing 737 MAX Boeing пригласил пилотов и специалистов на презентацию нового программного обеспечения самолетов семейства MAX Канада и Европа самостоятельно проверят самолеты Boeing 737 Max прежде чем вновь допустить их к полетам ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737-Max 8 Boeing предупредила авиакомпании об опасности срыва самолетов 737 MAX в пике Boeing получил многомиллиардный контракт на создание дронов для ВМС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]