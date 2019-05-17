Пресс-релиз

В рамках I Международного фортепианного фестиваля русской музыки, который проводится с марта по июнь 2019 года Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» при поддержке Россотрудничества, российский исполнитель с мировым именем, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов выступит в Российском информационно-культурном центре в городе Баку 25 мая с.г. (начало – в 18:00 часов) с концертной программой, а 26 мая с.г. (начало – в 11:00 часов) проведет мастер-класс.

Вход на мероприятия свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



