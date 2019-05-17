Пресс-релиз

В рамках I Международного фортепианного фестиваля русской музыки, который проводится с марта по июнь 2019 года Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» при поддержке Россотрудничества, российский исполнитель с мировым именем, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов выступит в Российском информационно-культурном центре в городе Баку 25 мая с.г. (начало – в 18:00 часов) с концертной программой, а 26 мая с.г. (начало – в 11:00 часов) проведет мастер-класс.
Вход на мероприятия свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД
Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества
Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их
Акционеры Union Lizinq в июне обсудят финансовое состояние компании
VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране
SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии
Турчинов подает в отставку с поста секретаря СНБО- источник
Деятельность президента Путина одобряют более 60% россиян - ВЦИОМ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог