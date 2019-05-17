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17.05.2019 14:04

Пресс-релиз

В рамках I Международного фортепианного фестиваля русской музыки, который проводится с марта по июнь 2019 года Автономной некоммерческой организацией «Экология культуры» при поддержке Россотрудничества, российский исполнитель с мировым именем, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов выступит в Российском информационно-культурном центре в городе Баку 25 мая с.г. (начало – в 18:00 часов) с концертной программой, а 26 мая с.г. (начало – в 11:00 часов) проведет мастер-класс.
Вход на мероприятия свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]