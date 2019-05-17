Азербайджан рассчитывает на прямые инвестиции из США - Шарифов

Азербайджан рассчитывает на привлечение прямых инвестиций из США в экономику страны, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В рамках заседания межправительственной комиссии мы уже обсудили ряд дальнейших перспектив сотрудничества. Азербайджан очень заинтересован в увеличении товарооборота с США. Это касается, как экспорта так и импорта. Кроме того, мы заинтересованы в развитии взаимных инвестиций, в частности прямых американских инвестиций в экономику Азербайджана", - сказал Шарифов в пятницу журналистам.

В свою очередь, американский посол в Баку Ли Литценбергер отметил, что США позитивно настроены на сотрудничество в сфере сельского хозяйства. «Если говорить о конкретных проектах, то недавно в Чикаго прошло крупное мероприятие в сфере АПК, где присутствовала азербайджанская делегация во главе с министром Инамом Керимовым, а на этой неделе в Баку прошла крупная агровыставка, где участвовали семь ведущих американских компаний. Я считаю, что существует большой потенциал в укреплении отношений в сфере сельского хозяйства», - отметил Литценбергер.

А.Мамедов