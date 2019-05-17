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АПК 17.05.2019 14:46

Азербайджан рассчитывает на прямые инвестиции из США - Шарифов

Азербайджан рассчитывает на привлечение прямых инвестиций из США в экономику страны, заявил министр финансов Самир Шарифов.

«В рамках заседания межправительственной комиссии мы уже обсудили ряд дальнейших перспектив сотрудничества. Азербайджан очень заинтересован в увеличении товарооборота с США. Это касается, как экспорта так и импорта. Кроме того, мы заинтересованы в развитии взаимных инвестиций, в частности прямых американских инвестиций в экономику Азербайджана", - сказал Шарифов в пятницу журналистам.

В свою очередь, американский посол в Баку Ли Литценбергер отметил, что США позитивно настроены на сотрудничество в сфере сельского хозяйства. «Если говорить о конкретных проектах, то недавно в Чикаго прошло крупное мероприятие в сфере АПК, где присутствовала азербайджанская делегация во главе с министром Инамом Керимовым, а на этой неделе в Баку прошла крупная агровыставка, где участвовали семь ведущих американских компаний. Я считаю, что существует большой потенциал в укреплении отношений в сфере сельского хозяйства», - отметил Литценбергер.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]