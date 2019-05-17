Баку и Вашингтон в конце мая обсудят дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере энергетики – посол в Азербайджане

США и Азербайджан планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетики, заявил в пятницу журналистам американский посол в Баку Ли Литценбергер.

«В конце мая Баку посетит делегация высокого уровня, состоящая из официальных представителей Государственного департамента США, которая примет участие в нефтегазовой выставке», - сказал Литценбергер.

По его словам, кроме этого, американская делегация обсудит текущее сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики и дальнейшие перспективы в этом направлении.

А.Мамедов