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ТЭК 17.05.2019 14:48

Баку и Вашингтон в конце мая обсудят дальнейшие шаги по сотрудничеству в сфере энергетики – посол в Азербайджане

США и Азербайджан планируют обсудить сотрудничество в сфере энергетики, заявил в пятницу журналистам американский посол в Баку Ли Литценбергер.

«В конце мая Баку посетит делегация высокого уровня, состоящая из официальных представителей Государственного департамента США, которая примет участие в нефтегазовой выставке», - сказал Литценбергер.

По его словам, кроме этого, американская делегация обсудит текущее сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики и дальнейшие перспективы в этом направлении.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]