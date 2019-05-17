Компания "AzerTelecom" - магистральный интернет провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью и Бакинский Государственный Колледж Связи и Транспорта при Азербейджанском Техническом Университете провели мероприятие под названием “Промышленность 4.0: Образование и карьера в условиях цифровизации”.
На мероприятии, организованном в Бакинском Государственном Колледже Связи и Транспорта был проведен обмен мнениями о программе “Azerbaijan Digital Hub”, реализуемой компанией “AzerTelecom” для превращения Азербайджана в Цифровой Центр и его преимуществах для нашей страны, процессах цифровизации в условиях Четвертой промышленной революции, а также об образовании и выборе профессии молодежи в период цифровизации.
В своем выступлении генеральный директор компании “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев отметил, что в условиях цифровизации перед молодежью открываются широкие возможности. Он подробно рассказал о программе "Azerbaijan Digital HUB", реализуемой компанией “AzerTelecom” для превращения нашей страны в Цифровой Центр. Фуад Аллахвердиев рассказал о возможностях, которые программа ”Digital HUB“ создаст для устойчивого развития экономики страны, особенно сектора информационных и коммуникационных технологий. По его словам, одна из основных целей программы "Digital HUB" - обучать местные кадры в области ИТ, открывать новые рабочие места и предотвращать "утечку мозгов" из страны. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества частного сектора с учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров.
Другие выступавшие - заведующий кафедрой Азербайджанского Технического Университета, профессор Мехман Гасанов, директор Бакинского Государственного Колледжа Связи и Транспорта Бахтияр Бахтияров, известный бизнес-коуч, тренер и врач-психиатр Халима Гамарлинская, модератор мероприятия, преподаватель колледжа Огтай Алиев и другие эксперты по управлению человеческими ресурсами также рассказали о современных тенденциях в сфере ИКТ и правильном выборе профессии студентов. Они, в свою очередь, подчеркнули важность сотрудничества между колледжем и компанией “AzerTelecom”.
"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу “Azerbaijan Digital HUB” для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.
Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД
Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества
Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их
Акционеры Union Lizinq в июне обсудят финансовое состояние компании
VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране
SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии
Турчинов подает в отставку с поста секретаря СНБО- источник
Деятельность президента Путина одобряют более 60% россиян - ВЦИОМ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог