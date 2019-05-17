Компания "AzerTelecom" - магистральный интернет провайдер, связывающий Азербайджан с международной интернет сетью и Бакинский Государственный Колледж Связи и Транспорта при Азербейджанском Техническом Университете провели мероприятие под названием “Промышленность 4.0: Образование и карьера в условиях цифровизации”.

На мероприятии, организованном в Бакинском Государственном Колледже Связи и Транспорта был проведен обмен мнениями о программе “Azerbaijan Digital Hub”, реализуемой компанией “AzerTelecom” для превращения Азербайджана в Цифровой Центр и его преимуществах для нашей страны, процессах цифровизации в условиях Четвертой промышленной революции, а также об образовании и выборе профессии молодежи в период цифровизации.

В своем выступлении генеральный директор компании “AzerTelecom” Фуад Аллахвердиев отметил, что в условиях цифровизации перед молодежью открываются широкие возможности. Он подробно рассказал о программе "Azerbaijan Digital HUB", реализуемой компанией “AzerTelecom” для превращения нашей страны в Цифровой Центр. Фуад Аллахвердиев рассказал о возможностях, которые программа ”Digital HUB“ создаст для устойчивого развития экономики страны, особенно сектора информационных и коммуникационных технологий. По его словам, одна из основных целей программы "Digital HUB" - обучать местные кадры в области ИТ, открывать новые рабочие места и предотвращать "утечку мозгов" из страны. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества частного сектора с учебными заведениями для подготовки квалифицированных кадров.

Другие выступавшие - заведующий кафедрой Азербайджанского Технического Университета, профессор Мехман Гасанов, директор Бакинского Государственного Колледжа Связи и Транспорта Бахтияр Бахтияров, известный бизнес-коуч, тренер и врач-психиатр Халима Гамарлинская, модератор мероприятия, преподаватель колледжа Огтай Алиев и другие эксперты по управлению человеческими ресурсами также рассказали о современных тенденциях в сфере ИКТ и правильном выборе профессии студентов. Они, в свою очередь, подчеркнули важность сотрудничества между колледжем и компанией “AzerTelecom”.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу “Azerbaijan Digital HUB” для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.