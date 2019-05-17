Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция создали Тюркскую торгово-промышленную палату

Устав новой Тюркской торгово-промышленной палаты подписали в пятницу представители Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Турции, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Трансформация Тюркского делового совета в международную организацию даст новый импульс развитию экономической кооперации между тюркскими странами. Это позволит расширить деловое сотрудничество и усилить приток инвестиций в экономику Казахстана", - говорится в сообщении.

Документ подписали в Нур-Султане глава национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов, президент национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, президент торгово-промышленной палаты Киргизии Марат Шаршекеев, президент союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглы.

"На сегодня общий объем ВВП тюркских стран составляет более $1 трлн, население превышает 150 млн человек. Данные страны ежегодно импортируют продукцию на более чем $260 млрд. В свою очередь, единая палата создаст основу для увеличения производства продукции внутри этих стран, то есть обеспечит коллективное импортозамещение", - говорится в информации.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Члены - Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия.