Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 17.05.2019 15:09

Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция создали Тюркскую торгово-промышленную палату

Устав новой Тюркской торгово-промышленной палаты подписали в пятницу представители Казахстана, Азербайджана, Киргизии и Турции, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Трансформация Тюркского делового совета в международную организацию даст новый импульс развитию экономической кооперации между тюркскими странами. Это позволит расширить деловое сотрудничество и усилить приток инвестиций в экономику Казахстана", - говорится в сообщении.

Документ подписали в Нур-Султане глава национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов, президент национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, президент торгово-промышленной палаты Киргизии Марат Шаршекеев, президент союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглы.

"На сегодня общий объем ВВП тюркских стран составляет более $1 трлн, население превышает 150 млн человек. Данные страны ежегодно импортируют продукцию на более чем $260 млрд. В свою очередь, единая палата создаст основу для увеличения производства продукции внутри этих стран, то есть обеспечит коллективное импортозамещение", - говорится в информации.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Члены - Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТОРГОВЛЯ, ПАЛАТА, СОЗДАНИЕ


Похожие новости


Назарбаев: миру пора обсудить новые правила международной торговли и распространение необъективной информации Санкционные войны угрожают международной торговле и конкуренции - Назарбаев Назарбаев: Новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]