Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной по газовой тематике.

"Уверен, что это реально. Российские коллеги не отрицают возможности снижения цены (на газ), готовы обсуждать этот вопрос", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с российскими журналистами.

Он отметил, что вопрос с ценой газа должен быть решен с "Газпромом" до конца года.

Премьер-министр Армении уточнил, что отсутствие дискриминации в ценах на энергоносители является залогом эффективной деятельности Евразийского союза.