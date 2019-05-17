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ТЭК 17.05.2019 15:13

Пашинян рассчитывает, что "Газпром" до конца года снизит цену газа для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на положительный исход переговоров с российской стороной по газовой тематике.

"Уверен, что это реально. Российские коллеги не отрицают возможности снижения цены (на газ), готовы обсуждать этот вопрос", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с российскими журналистами.

Он отметил, что вопрос с ценой газа должен быть решен с "Газпромом" до конца года.

Премьер-министр Армении уточнил, что отсутствие дискриминации в ценах на энергоносители является залогом эффективной деятельности Евразийского союза.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]