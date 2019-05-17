Соглашения об урегулировании спора между Казахстаном и оператором Карачаганака может быть подписано в ближайшее время

Подписание соглашения об урегулировании спора о калькуляции доходов с продажи нефти между правительством Казахстана и консорциумом Karachaganak Petroleum Operating (KPO) ожидается в ближайшее время, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" генеральный директор ТОО "PSA" Мурат Журебеков.

"Вы знаете, мы подписали cоглашение о принципах (урегулирования спора - ИФ) в 2018 году. В соответствии с ним мы сейчас работаем над подготовкой к подписанию соглашения об урегулировании. Сегодня эти переговоры у нас идут. Как говорится, "дьявол зарыт в деталях". Сейчас юристы с обеих сторон усердно работают над тем, чтобы финализировать этот текст. В принципе, мы уже не так далеки от заключительной стадии, и уже в скором времени, я думаю, мы уже подпишем", - сказал Журебеков.

"Новых деталей в этом соглашении нет. Все также в рамках прошлогоднего соглашения о принципах, которое мы подписали, мы ведем эти переговоры", - добавил он.

По словам Журебекова, соглашение об урегулировании предстоит согласовать с заинтересованными госорганами.

Он также уточнил, что судебный процесс между сторонами продолжается. "Мы параллельно судимся с ними (KPO - ИФ), мы параллельно в арбитраже. Мы выйдем из него только после того, как мы подпишем соглашение об урегулировании", - сказалЖуребеков.

Как сообщалось, ранее подписание соглашения об урегулировании ожидалось в январе 2019 года со вступлением с силу с 1 июля.

Правительство Казахстана в октябре 2018 года завершило трехлетний переговорный процесс с Карачаганакским консорциумом по спору о калькуляции доходов с продажи нефти.

Основные условия урегулирования подразумевают, в частности, что консорциум выплатит Казахстану денежную компенсацию в размере $1,1 млрд, будут внесены изменения в механизм раздела продукции, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около $415 млн до 2037 года при цене нефти $80 за баррель.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет ОСРП, осуществляет консорциум иностранных компаний в лице Shell (29,25%) (через 100% аффилированную компанию "Би Джи КарачаганакЛимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), "ЛУКОЙЛ"(13,5%) и национальной компании "КазМунайГаз" (10%).

ТОО PSA - подведомственная организация Минэнерго Казахстана, осуществляет функции полномочного органа в соглашениях о разделе продукции по Северо-Каспийскому и Карачаганакскому проектам.