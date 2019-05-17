Орбан попросил Трампа помочь организовать альтернативу российскому газу - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его оказать содействие добыче газа на румынском участке Черного моря, сообщает в пятницу венгерское радио.

"Диверсификация (поставок энергоносителей - ИФ) возможна, если сотрудничество США и Румынии произойдет быстро. Я призвал президента помочь этому случиться", - цитирует его газета.

По сообщению СМИ, Орбан отметил, что возможная добыча газа на этом участке при участии американской Exxon является единственной альтернативой российскому газу.