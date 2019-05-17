Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2019 16:16

В ЕС разработали механизм для введения санкций в ответ на кибератаки

В Евросоюзе учредили специальный механизм, позволяющий вводить санкции в ответ на масштабные кибератаки, сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.

В частности, в нем поясняется, что речь может идти о хакерских атаках "на третьи страны или на международные организации".

В Совете ЕС подчеркивают, что под санкции могут подпадать кибератаки, "оказывающие существенное воздействие" на ЕС.

Санкции коснутся кибератак, проведенных из стран за пределами ЕС или же с использованием инфраструктуры, размещенной за пределами ЕС, а также при помощи лиц или организаций, работающих за пределами ЕС.

Санкции могут коснуться не только реализованных кибератак, но и попыток совершить их, отмечает Совет ЕС.

ЕС сможет вводить санкции в отношении лиц, ответственных за кибератаки или попытку совершить их, например, против тех, кто их спонсировал или оказывал техническую поддержку.

Ограничительные меры включают в себя запрет на поездки в ЕС, а также заморозку средств подсанкционных лиц в ЕС.

В ЕС в период с 23 по 26 мая пройдут выборы в Европарламент. В Евросоюзе неоднократно высказывали опасения по поводу возможного вмешательства в выборы, в том числе европейских политиков беспокоят возможные кибератаки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КИБЕРАТАКИ, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС может использовать санкции в борьбе с кибератаками

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]