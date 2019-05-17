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Sony и Microsoft объявили о партнерстве в сфере новейших технологий

Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. и японская Sony Corp., давние конкуренты на рынке игровых консолей, заключили соглашение о партнерстве в сфере облачных и стриминговых технологий, а также искусственного интеллекта и микрочипов.

Как говорится в совместном пресс-релизе, компании будут вместе разрабатывать облачные решения на платформе Azure, принадлежащей Microsoft, для потоковых трансляций игрового и иного контента. Кроме того, Sony рассматривает возможность использования уже существующих продуктов Azure для стриминга своего контента.

Помимо этого, компании намерены разрабатывать новые микрочипы для датчиков изображения, которые производит Sony, на базе искусственного интеллекта Microsoft, и работать над технологиями ИИ для их внедрения в потребительские продукты Sony.

Microsoft и Sony являются крупнейшими мировыми производителями игровых приставок и главными конкурентами в этой сфере. Microsoft выпускает консоль Xbox, Sony - приставку PlayStation.

Акции Microsoft на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 0,5%, бумаги Sony подскочили в цене почти на 10%.

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Тэги: МИР, ВИДЕОИГРЫ, КОМПАНИИ, ПАРТНЕРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]