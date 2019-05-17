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Дальнее зарубежье 17.05.2019 16:47

ЕС продлил санкции против сирийского руководства до 1 июня 2020 года

Власти ЕС в пятницу продлили санкции в отношении правительства Сирии до 1 июня 2020 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников на фоне продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения", - говорится в сообщении Совета ЕС.

ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых введены ограничения, и убрал из санкционного списка пятерых человек, скончавшихся ранее, а также две организации.

В настоящее время этот список включает 270 человек и 70 организаций. Лицам, подпавшим под санкции, запрещен въезд в ЕС, кроме того, их активы в Евросоюзе замораживаются.

В целом европейские санкции в отношении Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции и заморозку активов ЦБ Сирии в ЕС, а также ряд других ограничений.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, СИРИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]