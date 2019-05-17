ЕС продлил санкции против сирийского руководства до 1 июня 2020 года

Власти ЕС в пятницу продлили санкции в отношении правительства Сирии до 1 июня 2020 года, говорится в заявлении Совета ЕС.
"ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников на фоне продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения", - говорится в сообщении Совета ЕС.
ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых введены ограничения, и убрал из санкционного списка пятерых человек, скончавшихся ранее, а также две организации.
В настоящее время этот список включает 270 человек и 70 организаций. Лицам, подпавшим под санкции, запрещен въезд в ЕС, кроме того, их активы в Евросоюзе замораживаются.
В целом европейские санкции в отношении Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции и заморозку активов ЦБ Сирии в ЕС, а также ряд других ограничений.
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