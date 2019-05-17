Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2019 17:01

Премьер Венгрии надеется сотрудничать одновременно с США, РФ и Китаем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы выстроить и поддерживать тесные связи со всеми крупнейшими державами - с Россией, Китаем и США, но с Вашингтоном у Будапешта военное сотрудничество крепче благодаря НАТО, передает в пятницу венгерское радио.

"Мы сотрудничаем с Китаем и с Россией, так же как и с Америкой", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что благодаря НАТО связи США и Венгрии все же крепче, нежели чем с Россией и Китаем.

"Безусловно, с ними, (американцами), мы в военном альянсе (НАТО - ИФ), таким образом, эти связи сильнее", - добавил премьер Венгрии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, СВЯЗИ, НАМЕРЕНИЯ


Похожие новости


Венгрия собирается за бесценок продать все имеющиеся у нее истребители МиГ-29 - СМИ Премьер Венгрии отказался проводить жесткую линию в отношении России - газета Глава МИД Венгрии рассчитывает на завершение переговоров о поставках российского газа до конца этого года Будапешт рассчитывает получать российский газ по "Турецкому потоку" с 2019 года - глава МИД Венгрии Почти на 40% за четыре месяца выросло число российских туристов, посетивших Венгрию Венгрия проявила заинтересованность в продлении контракта на поставки российского природного газа после 2019 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]