Венгрия рассматривает возможность закупки систем ПВО у США - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсуждал на этой неделе на встрече с президентом США Дональдом Трампом возможность приобретения у Вашингтона систем противовоздушной обороны, сообщает в пятницу венгерское радио.

"Существуют военные аспекты, в которых мы рассчитываем на американцев. В случае военной атаки необходимо защищать жизненно важную инфраструктуру, и возможности Венгрии в этом плане ограничены. Нам нужна система ПВО", - сказал премьер, пояснив, что речь может идти о покупке у США ракет средней дальности.

Кроме того, посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн заявил, что вместе с представителями венгерского правительства в Техасе посетил две компании, поставляющие военное оборудование, - Raytheon и Lockheed Martin.