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Дальнее зарубежье 17.05.2019 17:29

Венгрия рассматривает возможность закупки систем ПВО у США - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсуждал на этой неделе на встрече с президентом США Дональдом Трампом возможность приобретения у Вашингтона систем противовоздушной обороны, сообщает в пятницу венгерское радио.

"Существуют военные аспекты, в которых мы рассчитываем на американцев. В случае военной атаки необходимо защищать жизненно важную инфраструктуру, и возможности Венгрии в этом плане ограничены. Нам нужна система ПВО", - сказал премьер, пояснив, что речь может идти о покупке у США ракет средней дальности.

Кроме того, посол США в Венгрии Дэвид Корнстейн заявил, что вместе с представителями венгерского правительства в Техасе посетил две компании, поставляющие военное оборудование, - Raytheon и Lockheed Martin.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, США, РАКЕТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]