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ТЭК 17.05.2019 15:54

LUKOIL–Azerbaijan ввел в строй новую АЗС в Сабирабадском районе

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" в пятницу ввело в эксплуатацию новую автозаправочную станцию в Сабирабадском районе Азербайджана (в 172 км на юг от Баку).

«Новая АЗС будет эксплуатироваться на условиях франчайзинга. На станции будет продаваться ЭКТО бензин и дизельное топливо. На территории станции также будут функционировать кафе, автосервис и автомойка», - говорится в информации на странице компании в соцсети Facebook.

Общая сеть АЗС "LUKOIL–Azerbaijan", таким образом, достигла 60 заправочных станций.

ЗАО «LUKOIL–Azerbaijan» действует в стране с 1993 года. Компания в Азербайджане также управляет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛУКОЙЛ, АЗС, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]