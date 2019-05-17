LUKOIL–Azerbaijan ввел в строй новую АЗС в Сабирабадском районе

ЗАО "LUKOIL–Azerbaijan" в пятницу ввело в эксплуатацию новую автозаправочную станцию в Сабирабадском районе Азербайджана (в 172 км на юг от Баку).

«Новая АЗС будет эксплуатироваться на условиях франчайзинга. На станции будет продаваться ЭКТО бензин и дизельное топливо. На территории станции также будут функционировать кафе, автосервис и автомойка», - говорится в информации на странице компании в соцсети Facebook.

Общая сеть АЗС "LUKOIL–Azerbaijan", таким образом, достигла 60 заправочных станций.

ЗАО «LUKOIL–Azerbaijan» действует в стране с 1993 года. Компания в Азербайджане также управляет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 320 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Н.Аббасова