Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в очередной раз поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха.

В весеннем турнире, организованном Футбольной Федерацией инвалидов Азербайджана при поддержке АФФА и Объединения Отраслевых футбольных федераций в спортивном зале Азербайджанского Университета Архитектуры и Строительства приняли участие команды «Бакы», «Азери», «Зирве», «Шимшек» и «Умид».

По итогам турнира, победителем стала команда «Азери», в то время как второе место заняла команда «Шимшек», а третье место – «Зирве». Игрок команды «Азери» Рабиль Шабанов был назван лучшим вратарем турнира, Умид Ибрагимов из «Шимшек» стал лучшим игроком, а лучшим бомбардиром стал Раван Мухтарлы из команды «Азери».

Посредством своей крупномасштабной программы корпоративной социальной ответственности, компания Bakcell продолжит оказывать поддержку развитию молодёжи и спорта в Азербайджане, а также осуществлять значимые проекты, направленные на оказание помощи детям и молодым людям со специальными нуждами

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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