В Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения РФ в ПАСЕ - глава МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в пятницу заявил, что по итогам Комитета министров Совета Европы в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).
"Сейчас мы можем вам сказать, что здесь в Хельсинки были найдены некоторые точки соприкосновения, поэтому новости хорошие", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, решение Комитета министров Совета Европы о правах и обязанностях членов не решает напрямую вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, участники ПАСЕ должны сами принять решение.
"Сама дискуссия (о правах и обязанностях - ИФ) не решает вопрос об участии России в ПАСЕ, потому что Россия должна принимать свои решения самостоятельно", - сказал Сойни.
Вместе с тем, он отметил, что комитет министров СЕ, хоть и не может сам решить вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, но направляет "позитивный политический сигнал".
В заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки, говорится, что министры приветствуют участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии ПАСЕ, однако в документе отмечается, что одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что участники заседания комитета министров СЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".
Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.
В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.
В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.
Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД
Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества
Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их
Акционеры Union Lizinq в июне обсудят финансовое состояние компании
VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране
SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог