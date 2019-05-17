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Дальнее зарубежье 17.05.2019 17:43

В Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения РФ в ПАСЕ - глава МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни в пятницу заявил, что по итогам Комитета министров Совета Европы в Хельсинки удалось добиться прогресса в вопросе возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).

"Сейчас мы можем вам сказать, что здесь в Хельсинки были найдены некоторые точки соприкосновения, поэтому новости хорошие", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, решение Комитета министров Совета Европы о правах и обязанностях членов не решает напрямую вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, участники ПАСЕ должны сами принять решение.

"Сама дискуссия (о правах и обязанностях - ИФ) не решает вопрос об участии России в ПАСЕ, потому что Россия должна принимать свои решения самостоятельно", - сказал Сойни.

Вместе с тем, он отметил, что комитет министров СЕ, хоть и не может сам решить вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ, но направляет "позитивный политический сигнал".

В заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки, говорится, что министры приветствуют участие всех стран-членов СЕ уже в июньской сессии ПАСЕ, однако в документе отмечается, что одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что участники заседания комитета министров СЕ в Хельсинки согласились, что РФ следует остаться в ПАСЕ, чтобы россияне сохранили право обращаться в ЕСПЧ.

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от выполнения финансовых обязательств в рамках этой организации. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении работы в Совете Европы "на основе норм международного права, целей и принципов Устава ООН, которые должны толковаться и применяться в их неразрывной взаимосвязи".

Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

В апреле в Страсбурге была принята резолюция и рекомендации, предлагающие создание "процедуры совместного реагирования" в случае нарушения страной-участницей своих обязательств перед организацией и принятия решения о ее наказании.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, СЕ, ПОЗИЦИЯ


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