Спецпосланник США Ламберт проконсультировался с российским коллегой по северокорейской проблематике

Посол по особым поручениями МИД России Олег Бурмистров провел консультации по северокорейской проблематике со спецпосланником госдепартамента США Марком Ламбертом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"17 мая прошли консультации посла по особым поручениям МИД России Бурмистрова со спецпосланником Госдепартамента США по Корее М.Ламбертом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове, подтвержден "обоюдный настрой на укрепление координации усилий как в двустороннем, так и в многосторонних форматах с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования на Корейском полуострове".

Американский представитель был также принят заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловым, добавили в МИД РФ.