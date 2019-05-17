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Дальнее зарубежье 17.05.2019 18:15

Спецпосланник США Ламберт проконсультировался с российским коллегой по северокорейской проблематике

Посол по особым поручениями МИД России Олег Бурмистров провел консультации по северокорейской проблематике со спецпосланником госдепартамента США Марком Ламбертом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"17 мая прошли консультации посла по особым поручениям МИД России Бурмистрова со спецпосланником Госдепартамента США по Корее М.Ламбертом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове, подтвержден "обоюдный настрой на укрепление координации усилий как в двустороннем, так и в многосторонних форматах с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования на Корейском полуострове".

Американский представитель был также принят заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловым, добавили в МИД РФ.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КНДР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]