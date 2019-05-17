Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С", "Бал" и Бастион" будут продемонстрированы в центре Балтийска (Калининградская область) в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Балтийского флота (БФ), намеченным на 18 мая.
"В центре Балтийска уже ошвартованы корабли, разворачивается современная боевая техника. Гостям самого западного города РФ будут представлены береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", - сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота (БФ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Также на площади выставят самоходные артиллерийские установки "Акация", бронетранспортёры БТР-82А, другие образцы боевой и специальной техники.
Кроме этого будут представлены стрелковое вооружение противодиверсионного подразделения Балтийской военно-морской базы, экипировка подразделений разведки морской пехоты, сообщает штаб БФ.
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выполнение договоренностей о снижении нефтедобычи
Турецкая TAV планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми, удвоить пропускную способность
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог