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СНГ 17.05.2019 18:26

С-400 и ракетные комплексы "Панцирь-С" развертывают в центре самого западного города РФ

Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С", "Бал" и Бастион" будут продемонстрированы в центре Балтийска (Калининградская область) в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Балтийского флота (БФ), намеченным на 18 мая.

"В центре Балтийска уже ошвартованы корабли, разворачивается современная боевая техника. Гостям самого западного города РФ будут представлены береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", современные средства ПВО флота - мобильные установки С-400 "Триумф" и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", - сказано в сообщении пресс-службы Балтфлота (БФ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Также на площади выставят самоходные артиллерийские установки "Акация", бронетранспортёры БТР-82А, другие образцы боевой и специальной техники.

Кроме этого будут представлены стрелковое вооружение противодиверсионного подразделения Балтийской военно-морской базы, экипировка подразделений разведки морской пехоты, сообщает штаб БФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ВООРУЖЕНИЯ, РАЗВЁРТЫВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]