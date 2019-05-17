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СНГ 17.05.2019 18:47

Белоруссия вскоре определит оптимальную дату парламентских выборов - Лукашенко

Оптимальная дата проведения парламентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, однако основные предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством, должны начаться уже в августе", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании по организации и проведению предстоящих выборов. Высказывание президента приводит его пресс-служба.

По словам главы государства, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.

"Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что Избирательный кодекс Белоруссии в преддверии выборов не менялся. "Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть: выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран. Тем не менее, помнить надо главное: выборы это - белорусские", - подчеркнул президент.

В апреле Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту предложил досрочно провести парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]