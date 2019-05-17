Белоруссия вскоре определит оптимальную дату парламентских выборов - Лукашенко

Оптимальная дата проведения парламентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, однако основные предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством, должны начаться уже в августе", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании по организации и проведению предстоящих выборов. Высказывание президента приводит его пресс-служба.
По словам главы государства, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.
"Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул он.
Лукашенко напомнил, что Избирательный кодекс Белоруссии в преддверии выборов не менялся. "Надо сделать все в строгом соответствии с нашим законодательством. Еще раз хочу подчеркнуть: выборы мы организовываем для своей страны, для Беларуси. Мы, конечно, не хотим попасть под критику наших соседей и представителей других стран. Тем не менее, помнить надо главное: выборы это - белорусские", - подчеркнул президент.
В апреле Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту предложил досрочно провести парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.
Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.
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