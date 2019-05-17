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Трамп хочет поставить на границе с Мексикой забор из черных стальных прутьев с пиками - СМИ

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы на границе между США и Мексикой установили стальной забор, окрашенный в черный цвет, сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Забор, по мнению Трампа, должен состоять из стальных прутьев, окрашенных матовой черной краской, которая летом будет сильно нагреваться, что помешает мигрантам перелезать через ограждение, сообщает газета.

Также президент предложил своим помощникам сделать прутья забора заостренными, "наглядно описав, какие травмы могут получить люди, перебирающиеся через границу", отмечает газета.

Трамп считает, что в проекте заграждения слишком много проходов, также он предлагает уменьшить размер входов, отмечает The Washington Post.

Президент очень активно участвует в проекте и часто меняет свои указания по нему, отмечают источники газеты. Первоначально, по задумке Трампа, на границе с Мексикой должна была появиться бетонная стена.

Трамп несколько раз звонил бывшему министру внутренней безопасности США Кирстен Нильсен рано утром, чтобы обсудить проект стены, сообщают источники газеты. Также президент неоднократно вызывал к себе главу инженерных войск армии США Тодда Семонита, чтобы поделиться с ним своим мнением о заграждении.

Американский президент настаивает на ускорении строительства стены, отмечает газета. В то же время, помощники Трампа неоднократно говорили ему, что возведение заграждения может занять годы.

В феврале этого года демократы и республиканцы смогли договориться о выделении лишь $1,4 млрд на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд. В результате Трамп объявил чрезвычайное положение и обеспечил себе $2,5 млрд дополнительных средств из оборонного бюджета на строительство стены.

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Тэги: США, МЕКСИКА, СТЕНА, МАТЕРИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]