Деятельность президента Путина одобряют более 60% россиян - ВЦИОМ

Президент РФ Владимир Путин пользуется доверием трети россиян (33,1%), не доверяют главе государства 6,3% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
По результатам социологического исследования, деятельность Путина вызывает одобрение 65,3% участников опроса, не одобряют работу президента 25,2%.
Согласно данным опроса, работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева положительно оценивают 38,5% россиян, недовольны деятельностью главы правительства 45,9% участников опроса. По данным ВЦИОМ, Медведев пользуется доверием 8,3% сограждан, не доверяют премьер-министру 22,4% респондентов.
Работа правительства в целом вызывает одобрение 43,2% участников опроса, недовольны деятельностью кабинета министров 44,3% опрошенных.
Электоральный рейтинг партий, по данным опроса, составил: у "Единой России" - 35%; КПРФ - 14,7%; ЛДПР - 12%; "Справедливой России" - 6,1%.
Инициативный всероссийский опрос проведен с 6 по 12 мая, ежедневно опрашивались 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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