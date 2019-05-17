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Карабахский конфликт 17.05.2019 16:39

Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым форсировать переговорный процесс по урегулирования карабахского конфликта.

"Мы не будем форсировать этот процесс, но и не будем его тормозить, потому что конфликт есть, и я не думаю, что целесообразно забыть о нем", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с российскими журналистами.

Пашинян также пояснил, что вопрос признания Арменией независимости Карабаха является чувствительным.

При этом он высказал мнение, что карабахский вопрос можно решить, но для этого нужно вернуть Нагорный Карабах в переговорный процесс.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]