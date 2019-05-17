Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает необходимым форсировать переговорный процесс по урегулирования карабахского конфликта.

"Мы не будем форсировать этот процесс, но и не будем его тормозить, потому что конфликт есть, и я не думаю, что целесообразно забыть о нем", - сказал Пашинян в пятницу на встрече с российскими журналистами.

Пашинян также пояснил, что вопрос признания Арменией независимости Карабаха является чувствительным.

При этом он высказал мнение, что карабахский вопрос можно решить, но для этого нужно вернуть Нагорный Карабах в переговорный процесс.