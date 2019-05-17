Пресс-релиз

18 мая в образовательном комплексе «Модерн» города Баку в рамках ежегодного проекта «Пушкиниана» состоится образовательная акция «Пушкинский диктант» для учащихся средних и высших учебных заведений Азербайджана.

Организаторами проекта являются представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Его поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Русская община Азербайджана.

В этом году проект посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



