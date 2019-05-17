Пресс-релиз

18 мая в образовательном комплексе «Модерн» города Баку в рамках ежегодного проекта «Пушкиниана» состоится образовательная акция «Пушкинский диктант» для учащихся средних и высших учебных заведений Азербайджана.
Организаторами проекта являются представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Его поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Русская община Азербайджана.
В этом году проект посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД
Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества
Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их
Акционеры Union Lizinq в июне обсудят финансовое состояние компании
VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране
SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии
Турчинов подает в отставку с поста секретаря СНБО- источник
Деятельность президента Путина одобряют более 60% россиян - ВЦИОМ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог