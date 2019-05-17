Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории. Возобновление прокачки запланировано в ночь на понедельник, сообщил концерн "Белнефтехим".

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе", - сказано в сообщении на сайте концерна.

"Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - отмечается в сообщении.

Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, констатируют в "Белнефтехиме".

В сообщении сказано, что по состоянию на 17 мая 2019 года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - ИФ) обеспечивает прокачку качественной нефти для ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) в объеме, который требуется для его полной производственной загрузки.

"Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идет ремонт оборудования, поврежденного загрязненным сырьем", - подчеркивают в концерне.

Между тем, второй белорусский НПЗ - ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) "по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут - Полоцк". В концерне отмечают, что трубопровод Унеча - Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен "грязной" нефтью и простаивает.

После состоявшихся 16 мая переговоров вице-премьеров Беларуси и России Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе (13-14 мая - ИФ) "сторонами намечены шаги по очистке системы трубопровода на территории Республики Беларусь для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии", - отмечается в сообщении.

В сообщении концерна "Белнефтехим" также сказано, что "в настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Одновременно вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", отмечается в сообщении.