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ТЭК 17.05.2019 16:52

Минск ожидает возобновления транзита нефти в Польшу на следующей неделе

Белоруссия проинформирована о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши на следующей неделе, сообщил в пятницу вице-премьер Игорь Ляшенко.

"Мы услышали вчера от своих коллег, руководителя "Транснефти", что реализуемый объем технических и договорных мероприятий с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны, позволит, чтобы в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово (приемный пункт "Адамова застава" в Польше - ИФ) заработала", - сказал Ляшенко, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА.

"Интерес белорусской стороны здесь связан не только с получением выручки за транзит российской нефти, но и с вопросами экспорта белорусской нефти", - добавил вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]