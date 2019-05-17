Минск ожидает возобновления транзита нефти в Польшу на следующей неделе

Белоруссия проинформирована о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши на следующей неделе, сообщил в пятницу вице-премьер Игорь Ляшенко.
"Мы услышали вчера от своих коллег, руководителя "Транснефти", что реализуемый объем технических и договорных мероприятий с потребителями стран Западной Европы, по заверениям российской стороны, позволит, чтобы в семидневный срок одна нитка нефтепровода на Адамово (приемный пункт "Адамова застава" в Польше - ИФ) заработала", - сказал Ляшенко, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА.
"Интерес белорусской стороны здесь связан не только с получением выручки за транзит российской нефти, но и с вопросами экспорта белорусской нефти", - добавил вице-премьер.
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