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Дальнее зарубежье 17.05.2019 16:57

Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Европы и Японии на 6 месяцев

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии.

Президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского союза, Японии и любых других стран", сообщает агентство Bloomberg.

О возможном введении таких пошлин Трамп заявил в феврале. В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]