Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Европы и Японии на 6 месяцев

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии.
Президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского союза, Японии и любых других стран", сообщает агентство Bloomberg.
О возможном введении таких пошлин Трамп заявил в феврале. В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.
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