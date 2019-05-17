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ТЭК 17.05.2019 17:06

SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.

Орган по регулированию энергорынка (EPDK) и Совет по вопросам конкуренции Турции одобрили приобретение компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) газораспределительных компаний Burgaz и Kayserigaz, принадлежащих германской EWE AG, сообщает турецкое издание Haberturk.

Как сообщалось, SOCAR в январе 2019 года объявила о приобретении управляющей операциями EWE AG в Турции компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom.

«EPDK и Совет по вопросам конкуренции одобрили покупку Госнефтекомпанией Азербайджана компаний Burgaz и Kayserigaz. На очереди – получение одобрения от Управления информационных и коммуникационных технологий Турции (BTK) на покупку SOCAR телекоммуникационной компании Millenicom. Решение со стороны данного органа ожидается в течение одной недели», - отмечает издание.

По данным Haberturk, в целом планируется, что процесс передачи в распоряжение SOCAR энергетических и телекоммуникационных активов EWE в Турции завершится 29 мая 2019 года.

Издание также отмечает, что сумма сделки по приобретению компанией SOCAR компании EWE Turkey Holding и входящих в нее компаний составляет $140 млн.

EWE Turkey Holding посредством компаний Burgaz и Kayserigaz является четвертым крупнейшим в Турции поставщиком природного газа.

В настоящее время SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции также построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, СДЕЛКА, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]