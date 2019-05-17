Турчинов подает в отставку с поста секретаря СНБО- источник

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов намерен в ближайшее время подать в отставку.
На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", подает ли Турчинов в отставку, источник в СНБО в пятницу ответил: "Это так".
Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года. После уходя Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года Турчинов занял должность председателя Верховной Рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.
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