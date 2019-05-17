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СНГ 17.05.2019 19:30

Турчинов подает в отставку с поста секретаря СНБО- источник

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов намерен в ближайшее время подать в отставку.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", подает ли Турчинов в отставку, источник в СНБО в пятницу ответил: "Это так".

Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года. После уходя Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года Турчинов занял должность председателя Верховной Рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СНБО, КАДРЫ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]