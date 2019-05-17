Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии

Белоруссия понесла прямые и косвенные потери из-за поставок из России некондиционной нефти и будет настаивать на их компенсации, заявил в пятницу курирующий ТЭК вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Мы обсудили с коллегами (российскими - ИФ), что компенсации здесь (при обсуждении издержек от поставки "грязной" нефти - ИФ) двух видов - прямые потери и косвенные", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА.

Вице-премьер пояснил, что под прямыми потерями белорусская сторона понимает выход из строя оборудования. "С прямыми понятно - выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне", - сказал Ляшенко.

Между тем он подчеркнул, что Минск рассчитывает также на компенсацию косвенных потерь, в том числе недополученной выручки от транзита и снижения собственного экспорта. "Мы, естественно, подняли и второй блок - вопрос косвенных потерь... вопросы касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта".

По его словам, "эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения". "Далее эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне", - добавил он.

Как сообщалось, накануне Ляшенко провел переговоры в Москве с Козаком.

По итогам переговоров Козак сказал, что стороны создали двустороннюю рабочую группу, которая займется оценкой фактических убытков. По словам вице-премьера, ПАО "Транснефть" готова выплатить обоснованную компенсацию всем потерпевшим сторонам после объективного подсчета убытков. Пока точная сумма убытков и, соответственно, размер компенсации неизвестен. "У нас нет никаких противоречий, дискуссий, и нет никаких цифр. Ни у кого нет", - подчеркнул Козак.

Примерный размер ущерба Белоруссии от загрязненной нефти будет понятен через 3-4 недели, уточнил вице-премьер.

Он также добавил, что на следующей неделе данная тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров двух стран. В Совмине Белоруссии подтвердили, что на следующей неделе состоится встреча премьер-министра Сергея Румаса с российским премьером Дмитрием Медведевым.