Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии

Белоруссия понесла прямые и косвенные потери из-за поставок из России некондиционной нефти и будет настаивать на их компенсации, заявил в пятницу курирующий ТЭК вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
"Мы обсудили с коллегами (российскими - ИФ), что компенсации здесь (при обсуждении издержек от поставки "грязной" нефти - ИФ) двух видов - прямые потери и косвенные", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА.
Вице-премьер пояснил, что под прямыми потерями белорусская сторона понимает выход из строя оборудования. "С прямыми понятно - выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне", - сказал Ляшенко.
Между тем он подчеркнул, что Минск рассчитывает также на компенсацию косвенных потерь, в том числе недополученной выручки от транзита и снижения собственного экспорта. "Мы, естественно, подняли и второй блок - вопрос косвенных потерь... вопросы касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта".
По его словам, "эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения". "Далее эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне", - добавил он.
Как сообщалось, накануне Ляшенко провел переговоры в Москве с Козаком.
По итогам переговоров Козак сказал, что стороны создали двустороннюю рабочую группу, которая займется оценкой фактических убытков. По словам вице-премьера, ПАО "Транснефть" готова выплатить обоснованную компенсацию всем потерпевшим сторонам после объективного подсчета убытков. Пока точная сумма убытков и, соответственно, размер компенсации неизвестен. "У нас нет никаких противоречий, дискуссий, и нет никаких цифр. Ни у кого нет", - подчеркнул Козак.
Примерный размер ущерба Белоруссии от загрязненной нефти будет понятен через 3-4 недели, уточнил вице-премьер.
Он также добавил, что на следующей неделе данная тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров двух стран. В Совмине Белоруссии подтвердили, что на следующей неделе состоится встреча премьер-министра Сергея Румаса с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выполнение договоренностей о снижении нефтедобычи
Турецкая TAV планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми, удвоить пропускную способность
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог