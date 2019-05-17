Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.05.2019 19:49

Минск будет настаивать на компенсации потерь из-за поставок грязной нефти из РФ - вице-премьер Белоруссии

Белоруссия понесла прямые и косвенные потери из-за поставок из России некондиционной нефти и будет настаивать на их компенсации, заявил в пятницу курирующий ТЭК вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

"Мы обсудили с коллегами (российскими - ИФ), что компенсации здесь (при обсуждении издержек от поставки "грязной" нефти - ИФ) двух видов - прямые потери и косвенные", - сказал Ляшенко, которого цитирует агентство БелТА.

Вице-премьер пояснил, что под прямыми потерями белорусская сторона понимает выход из строя оборудования. "С прямыми понятно - выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне", - сказал Ляшенко.

Между тем он подчеркнул, что Минск рассчитывает также на компенсацию косвенных потерь, в том числе недополученной выручки от транзита и снижения собственного экспорта. "Мы, естественно, подняли и второй блок - вопрос косвенных потерь... вопросы касаются недополученной выручки от транзита нефти, а также недополучаемой выручки от собственного экспорта".

По его словам, "эта часть вопросов еще будет обсуждаться нами с российской стороной, вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил создать рабочую группу из экономистов, технологов, которые оцифруют эти выражения". "Далее эти вопросы будут отрабатываться вице-премьерами или на более высоком уровне", - добавил он.

Как сообщалось, накануне Ляшенко провел переговоры в Москве с Козаком.

По итогам переговоров Козак сказал, что стороны создали двустороннюю рабочую группу, которая займется оценкой фактических убытков. По словам вице-премьера, ПАО "Транснефть" готова выплатить обоснованную компенсацию всем потерпевшим сторонам после объективного подсчета убытков. Пока точная сумма убытков и, соответственно, размер компенсации неизвестен. "У нас нет никаких противоречий, дискуссий, и нет никаких цифр. Ни у кого нет", - подчеркнул Козак.

Примерный размер ущерба Белоруссии от загрязненной нефти будет понятен через 3-4 недели, уточнил вице-премьер.

Он также добавил, что на следующей неделе данная тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров двух стран. В Совмине Белоруссии подтвердили, что на следующей неделе состоится встреча премьер-министра Сергея Румаса с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, КОМПЕНСАЦИЯ


Похожие новости


Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко Общая память о войне должна укреплять стратегическое партнерство РФ и Белоруссии - Лукашенко Путин обменялся с Лукашенко мнениями по нефтепроводу "Дружба", но нужно расследование Экспорт нефти из РФ в направлении Белоруссии идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ Лукашенко назвал Россию опорой суверенитета Беларуси Россия передала Белоруссии предложения по интеграции, Минск думает - Медведев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]