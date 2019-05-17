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Внешняя политика 17.05.2019 17:24

Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Баку принял верительные грамоты нового посла Украины Владислава Коневского.

«Алиев и Коневский обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-украинских отношений, обсудили перспективы товарооборота, экономического сотрудничества, капиталовложений», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Коневский до назначения в Азербайджан занимал должность директора департамента стратегических коммуникаций МИД Украины.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, УКРАИНА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]