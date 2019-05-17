Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Баку принял верительные грамоты нового посла Украины Владислава Коневского.

«Алиев и Коневский обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-украинских отношений, обсудили перспективы товарооборота, экономического сотрудничества, капиталовложений», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Коневский до назначения в Азербайджан занимал должность директора департамента стратегических коммуникаций МИД Украины.

Ф.Исазаде