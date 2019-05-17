VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране

Международная платежная система VISA намерена расширить свое присутствие в Азербайджане, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" старший директор, глава департамента платежных продуктов в странах СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Кристина Дорош.

По ее словам, речь при этом идет больше о качественном расширении деятельности в стране.

«На сегодняшний день мы сотрудничаем практически со всеми банками в Азербайджане. Есть несколько банков, с которыми мы не можем сотрудничать по определенным причинам, но в принципе территория Азербайджана нами покрыта полностью. Но мы намерены продолжать наращивать качественное присутствие в стране», - отметила Дорош.

Представительница Visa отметила, что наращивание, в первую очередь, будет означать расширение офиса в Азербайджане, увеличение инвестиций и т.д. «Мы хотим увеличить инвестиции в Азербайджан, причем речь идет как о деньгах, так и о людях. Мы видим огромный потенциал на рынке Азербайджана и намерены продолжать сотрудничество, как с регуляторами рынка, так и с банками финансово-технологическими компаниями", - сказала Дорош.

По ее словам, Visa также намерена, наряду с технологическими инновациями, продолжать сотрудничество в рамках повышения финансовой грамотности населения. «Мы видим успех внедрения безналичных платежей по многим параметрам, Но все еще большая часть населения Азербайджана пользуется карточками лишь для обналичивания средств. Для этого мы намерены продолжить наши мероприятия для повышения финансовой грамотности населения и повышения доли безналичных расчетов в стране», - заявила Дорош.

А.Мамедов