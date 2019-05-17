США испытали сверхмощную противобункерную авиабомбу

ВВС США опубликовали в сети видеоролик, на котором запечатлено очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Сброс авиабомб осуществил стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который предназначен для их доставки к цели. На кадрах, которые датированы 16 мая, видно как самолет сбрасывает одну за другой две бомбы, которые вначале пробивают грунт точно в заданной цели, а спустя несколько секунд на глубине под землей происходит мощный взрыв боеприпаса.
Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) является американской корректируемой противобункерной авиационной бомбой, которая разработана корпорацией Boeing. Она способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.
Масса авиабомбы достигает 13,6 тонн, а мощность ее составляет почти 2,5 тонны взрывчатки. Она является мощнейшим неядерным боеприпасом в арсенале США.
Бомба GBU-57 была разработана в 2007 году для поражения подземных укреплений Ирана и КНДР. В 2018 была проведена очередная, четвертая модернизация бомбы, благодаря чему значительно повысились характеристики боеприпаса для уничтожения труднопоражаемых и глубокорасположенных целей.
Предыдущее успешное испытание авиабомбы, подтвердившее ее характеристики, было проведено в декабре прошлого года.
Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД
Алиев обсудил с новым послом Украины в Азербайджане перспективы сотрудничества
Пашинян обещает не тормозить переговоры с Азербайджаном по Карабаху, но и не станет форсировать их
Акционеры Union Lizinq в июне обсудят финансовое состояние компании
VISA планирует увеличить инвестиции в Азербайджан, расширить офис в стране
SOCAR получила добро от госорганов Турции на покупку газораспределительных активов EWE A.G.
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог