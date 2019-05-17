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СНГ 17.05.2019 20:04

Порошенко предоставил экс-депутату российской Госдумы Пономареву украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сообщил о предоставлении ему украинского гражданства действующим президентом Украины Петром Порошенко.

"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев на своей странице в Facebook в пятницу на украинском языке.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПОНОМАРЕВ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]