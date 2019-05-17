Порошенко предоставил экс-депутату российской Госдумы Пономареву украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сообщил о предоставлении ему украинского гражданства действующим президентом Украины Петром Порошенко.

"Наконец, это случилось! Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственным интересам", - написал Пономарев на своей странице в Facebook в пятницу на украинском языке.