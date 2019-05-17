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Дальнее зарубежье 17.05.2019 20:19

Рейтинг Трампа среди американцев снизился по сравнению с апрелем этого года

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в мае опустился на четыре процентных пункта до 42%, говорится в опросе Gallup, опубликованном в пятницу.

Так, в апрельском опросе одобрение действиями Трампа выразили 46% респондентов, и это стало рекордом за время его правления.

Тем не менее, нынешний рейтинг американского президента выше рекордно низких 35%, которое несколько раз были зафиксированы социологами в течение первого года его президентства.

Отмечается, что высокий уровень одобрения Трампа, высказанный в апреле, обусловлен положительными экономическими новостями и публикацией отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года.

Расследование спецпрокурора США Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и РФ не было.

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Тэги: США, ТРАМП, ОПРОС, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]