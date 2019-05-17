Рейтинг Трампа среди американцев снизился по сравнению с апрелем этого года

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США в мае опустился на четыре процентных пункта до 42%, говорится в опросе Gallup, опубликованном в пятницу.

Так, в апрельском опросе одобрение действиями Трампа выразили 46% респондентов, и это стало рекордом за время его правления.

Тем не менее, нынешний рейтинг американского президента выше рекордно низких 35%, которое несколько раз были зафиксированы социологами в течение первого года его президентства.

Отмечается, что высокий уровень одобрения Трампа, высказанный в апреле, обусловлен положительными экономическими новостями и публикацией отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года.

Расследование спецпрокурора США Мюллера длилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Трампа и РФ не было.