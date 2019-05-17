Турция не откажется от С-400 - Матвиенко после встречи с Эрдоганом

Турция не отказывается от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

Она процитировала слова турецкого лидера: "Несмотря на то беспрецедентное давление на Турцию, которое оказывалось и продолжается, я как президент заявляю, что никаких изменений не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение".

"Никаких оснований для нас, как суверенного государства, отказываться от своих обязательств нет. Мы считаем - это оружие не нападения, а эффективное современное оружие для защиты, для обороны", - привела спикер Совета Федерации высказывания Р.Т.Эрдогана.

Она добавила при этом: "Здесь позиция Турции неизменна".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

7 мая российский источник сказал агентству, что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

17 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что Турция готова принять зенитные ракетные системы С-400 от российской стороны, когда та начнёт их поставки.

"Как только Россия будет готова передать их нам, мы готовы их получать", - сказал он в пятницу в кулуарах сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), отвечая на вопрос, действительно ли начало поставок систем запланировано на июль этого года.