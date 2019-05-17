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Регион 17.05.2019 20:52

Иран может без труда нанести ракетный удар по американским кораблям в Персидском заливе, утверждает замглавы КСИР

Корабли ВМС США в Персидском заливе могут стать легкой мишенью для иранских ракет, заявил в пятницу заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) по парламентским делам Мохаммед Салех Джокар.

"Даже наши ракеты малого радиуса поражения могут легко достичь американских кораблей в Персидском заливе", - цитируют его слова западные СМИ.

"Америка не может позволить себе очередную войну, страна находится в тяжелой ситуации с точки зрения рабочей силы и социальных условий", - добавил Джокар.

Ранее сообщалось, что в Персидском заливе дислоцированы, по меньшей мере, семь кораблей ВМС США, в том числе авианосец "Абрахам Линкольн", и эскадрилья бомбардировщиков.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, начали патрульные полеты в районе Персидского залива.

5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон направляет на Ближний Восток бомбардировщики и ударную авианосную группу для противодействия политике Ирана в регионе.

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Тэги: ИРАН, США, РАКЕТЫ, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]