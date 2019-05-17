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ТЭК 17.05.2019 21:10

США не в силах остановить "Северный поток-2" - Матвиенко

Никакие новые санкции США не помешают реализации проекта "Северный поток-2", в котором Европа заинтересована не меньше России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается "Северного потока", то процесс уже обрёл необратимый характер, более 50 процентов проектов уже реализовано", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу во время визита в Турцию, комментируя законопроект сенаторов США о новых санкциях против России, которые могут коснуться проекта "Северный поток-2".

"Евросоюз поддерживает этот проект, они в нем заинтересованы не меньше чем Россия, это взаимовыгодный коммерческий экономический проект. Я уверена, что остановить никакими законами этот проект уже невозможно. Он будет завершен и обязательства всех сторон будут исполнены", - подчеркнула спикер.

Она отметила, что это не российский, а международный экономический проект, в котором участвует целый ряд стран Европы и очень много европейских компаний.

"Поэтому никакого влияния такого рода проекты законов оказать не могут", - сказала Матвиенко.

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, ГАЗОПРОВОД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]