Никакие новые санкции США не помешают реализации проекта "Северный поток-2", в котором Европа заинтересована не меньше России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается "Северного потока", то процесс уже обрёл необратимый характер, более 50 процентов проектов уже реализовано", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу во время визита в Турцию, комментируя законопроект сенаторов США о новых санкциях против России, которые могут коснуться проекта "Северный поток-2".
"Евросоюз поддерживает этот проект, они в нем заинтересованы не меньше чем Россия, это взаимовыгодный коммерческий экономический проект. Я уверена, что остановить никакими законами этот проект уже невозможно. Он будет завершен и обязательства всех сторон будут исполнены", - подчеркнула спикер.
Она отметила, что это не российский, а международный экономический проект, в котором участвует целый ряд стран Европы и очень много европейских компаний.
"Поэтому никакого влияния такого рода проекты законов оказать не могут", - сказала Матвиенко.
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Глава МИД Венесуэлы высказался за диалог с США
Китай обвинил США в фабрикации информации о том, что китайская сторона требует от американских компаний передачи технологий
Байден добился значительного успеха за три недели предвыборной кампании - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог