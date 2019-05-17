Представители РФ не приглашены на инаугурацию Зеленского - МИД Украины

Украина не высылала приглашения на инаугурацию президента Владимира Зеленского официальным лицам Российской Федерации, сообщила спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.
"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сообщила Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.
Вместе с тем, в эфире телеканала "112.Украина" спикер МИД отметила, исходя из временного различия, приглашения продолжают подтверждать и в Киеве ожидают подтверждения.
"Президенты стран Балтии, президенты Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", - сказала она.
На вопрос, подтверждена ли информация СМИ о прибытии в Киев на инаугурацию Зеленского вице-президента США Майка Пенса, спикер МИД Украины сказала: "В настоящий момент нет подтверждения об участии высокого представителя из США, но в ближайшее время мы ожидаем более конкретной информации".
При этом она отметила, что в Киеве ожидают помимо участия в инаугурации иностранных гостей также проведения ряда двусторонних встреч, однако график таковых еще уточняется.
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит выполнение договоренностей о снижении нефтедобычи
Турецкая TAV планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми, удвоить пропускную способность
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог