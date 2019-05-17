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СНГ 17.05.2019 21:29

Представители РФ не приглашены на инаугурацию Зеленского - МИД Украины

Украина не высылала приглашения на инаугурацию президента Владимира Зеленского официальным лицам Российской Федерации, сообщила спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на мероприятия по случаю инаугурации. Мы приглашали тех наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сообщила Зеленко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером.

Вместе с тем, в эфире телеканала "112.Украина" спикер МИД отметила, исходя из временного различия, приглашения продолжают подтверждать и в Киеве ожидают подтверждения.

"Президенты стран Балтии, президенты Грузии и Венгрии уже подтвердили свое участие", - сказала она.

На вопрос, подтверждена ли информация СМИ о прибытии в Киев на инаугурацию Зеленского вице-президента США Майка Пенса, спикер МИД Украины сказала: "В настоящий момент нет подтверждения об участии высокого представителя из США, но в ближайшее время мы ожидаем более конкретной информации".

При этом она отметила, что в Киеве ожидают помимо участия в инаугурации иностранных гостей также проведения ряда двусторонних встреч, однако график таковых еще уточняется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ИНАУГУРАЦИЯ, МИД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]