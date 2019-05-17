Турецкая TAV планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми, удвоить пропускную способность

Турецкая TAV Urban Georgia, управляющая международными аэропортами в Тбилиси и Батуми, планирует более чем вдвое увеличить пропускную способность воздушных ворот черноморского города-курорта.
"До конца текущего года предусматривается начать работы по расширению Батумского аэропорта, в связи с чем уже начаты переговоры с Минэкономразвития Грузии и "Объединением аэропортов Грузии", - сообщила заместитель генерального менеджера TAV Urban Georgia Тея Закарадзе журналистам в пятницу.
По ее словам, согласно проекту, в осуществление которого планируется вложить $10 млн, в аэропорту рядом с существующим терминалом будет построен еще один пассажирский терминал, что позволит более чем в 2 раза увеличить пропускную способность.
"Если в настоящее время аэропорт в Батуми может принимать около 600 тыс. пассажиров в год, то он сможет обслуживать до 1,3 млн пассажиров", - сказала Закарадзе.
Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток в Батумском международном аэропорту увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,8%, до 598,9 тыс. человек.
TAV Urban Georgia, являющаяся 100%-ной дочерней компанией TAV Airports Holding A.S., с ноября 2005 года управляет Тбилисским международным аэропортом, с мая 2007 года она получила в управление аэропорт Батуми. Сроки оперирования обоими аэропортами истекают в 2027 году, после чего, согласно договорам, они будут переданы Грузии.
За время оперирования в Грузии TAV инвестировала в расширение и модернизацию Тбилисского и Батумского аэропортов около $200 млн.
Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.
Азербайджан и Чехия готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Октай Асадов возглавит делегацию Азербайджана на инаугурации Зеленского
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку
В Швейцарию прибыла самая большая в истории туристическая группа из 12 тысяч китайцев
Президент Азербайджана вручил Винер-Усмановой орден «Дружбы»
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
Глава МИД Венесуэлы высказался за диалог с США
Китай обвинил США в фабрикации информации о том, что китайская сторона требует от американских компаний передачи технологий
Байден добился значительного успеха за три недели предвыборной кампании - СМИ
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) поддержал проект университета ADA
Компания Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог