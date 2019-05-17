Турецкая TAV планирует вложить $10 млн в расширение аэропорта Батуми, удвоить пропускную способность

Турецкая TAV Urban Georgia, управляющая международными аэропортами в Тбилиси и Батуми, планирует более чем вдвое увеличить пропускную способность воздушных ворот черноморского города-курорта.

"До конца текущего года предусматривается начать работы по расширению Батумского аэропорта, в связи с чем уже начаты переговоры с Минэкономразвития Грузии и "Объединением аэропортов Грузии", - сообщила заместитель генерального менеджера TAV Urban Georgia Тея Закарадзе журналистам в пятницу.

По ее словам, согласно проекту, в осуществление которого планируется вложить $10 млн, в аэропорту рядом с существующим терминалом будет построен еще один пассажирский терминал, что позволит более чем в 2 раза увеличить пропускную способность.

"Если в настоящее время аэропорт в Батуми может принимать около 600 тыс. пассажиров в год, то он сможет обслуживать до 1,3 млн пассажиров", - сказала Закарадзе.

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток в Батумском международном аэропорту увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20,8%, до 598,9 тыс. человек.

TAV Urban Georgia, являющаяся 100%-ной дочерней компанией TAV Airports Holding A.S., с ноября 2005 года управляет Тбилисским международным аэропортом, с мая 2007 года она получила в управление аэропорт Батуми. Сроки оперирования обоими аэропортами истекают в 2027 году, после чего, согласно договорам, они будут переданы Грузии.

За время оперирования в Грузии TAV инвестировала в расширение и модернизацию Тбилисского и Батумского аэропортов около $200 млн.

Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.