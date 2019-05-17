Россия планирует поставить Венесуэле 16,5 тыс. сухпайков в рамках гумпомощи

"Рособоронэкспорт" объявил тендер на поставку в Венесуэлу в рамках гуманитарной помощи 16,5 тыс. сухих пайков, говорится в материалах сайта госзакупок.
Тендер объявлен на поставку "рациона специального" на сумму 14,3 млн рублей, произведенного в России. Груз должен быть доставлен в порт Пуэрто-Кабэльо (Венесуэла).
В техническом задании тендера говорится, что пайки предназначены для оказания гуманитарной помощи правительству Венесуэлы.
Пайки должны, в частности, включать галеты и различные консервы, шоколад, растворимый кофе, чай, сахар, поливитамины, пластмассовую посуду, таблетки для дезинфекции воды. Дата изготовления - 2018/2019 годы.
Технические требования к оформлению макета упаковки: фон: хаки, триколор.
Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Дата рассмотрения первых частей заявок - 30 мая, дата подведения итогов закупки - 11 июня. Срок поставки - в течение 6 месяцев с даты подписания договора с возможностью досрочной отгрузки, говорится в материалах.
"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.
Россия поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле государственный кредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.
В марте СМИ сообщали о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
МИД РФ заявлял в конце марта, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России, которые занимаются выполнением соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.
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