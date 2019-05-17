Евросоюз готов обсуждать с США ограниченное торговое соглашение - Мальмстрем

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем отреагировала на информацию о том, что США решили отложить введение 25%-ных пошлин на импорт европейских автомобилей, заявив, что Евросоюз готов обсуждать со Штатами "ограниченное торговое соглашение".
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение отложить на 180 дней введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии.
Президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру организовать переговоры с ЕС и Японией для того, чтобы "устранить угрозу национальной безопасности, связанную с импортом автомобилей и некоторых автозапчастей из Европейского союза, Японии и любых других стран", сообщил Белый дом.
"Мы приняли к сведению, что США отложили на 180 дней принятие решения относительно пошлин на автомобили. Однако мы полностью отвергаем точку зрения о том, что наши автомобили несут в себе угрозу национальной безопасности", - написала Мальстрем в своем микроблоге в Twitter.
ЕС готов обсуждать ограниченное торговое соглашение с США, включающее автомобильный рынок, однако не сделку, противоречащую положениям ВТО, отметила она.
Трамп заявил о возможном введении пошлин для автомобилей европейского производства в феврале этого года. В ответ Еврокомиссия сообщила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры, если Трамп поднимет тарифы на производимые в ЕС автомобили и автодетали.
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